João Neves : « On fait la fête »

João bonito. Le PSG se hisse à nouveau en finale de Ligue des champions suite à son match nul 1-1 sur la pelouse du Bayern Munich (6-5 sur la double confrontation). Après avoir célébré cette qualification devant leur parcage, le groupe parisien a filé au vestiaire pour fêter cette victoire. Avant de prendre part à la fiesta, João Neves est passé par la case interview chez Canal +.

« On sait souffrir et on est prêt pour ce qu’il arrive »

Au micro de la chaîne cryptée, le Portugais a déclaré que « c’était le moment de célébrer avec notre groupe et notre famille. » « On fait la fête. C’est toujours un plaisir de se qualifier en finale. On est très fier de notre chemin, de ce qu’on a fait ici. Jouer contre le Bayern Munich, c’est toujours difficile. C’est une grande équipe. On sait souffrir et on est prêt pour ce qu’il arrive. » La suite du programme : la fameuse finale le 30 mai contre Arsenal à Budapest. …

MBC pour SOFOOT.com