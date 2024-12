information fournie par So Foot • 22/12/2024 à 23:25

Le PSG éjecte Lens aux tirs au but

Au terme d'une rencontre d'abord fermée puis plus enlevée, le PSG a fait la différence aux tirs au but pour sortir le RC Lens à Bollaert (1-1, 3-4 t.a.b.) grâce notamment à deux pénalties sortis par Matvey Safonov. Au prochain tour, les Rouge et Bleu défieront les amateurs du FC Espaly (N3).

RC Lens 1-1 (3-4 t.a.b.) PSG

Buts : Khusanov (66 e ) // Ramos (70 e ) pour le PSG

Tirs au but réussis : Frankowsky, Sotoca, El Aynaoui pour Lens // Vitinha, Ramos, Dembélé, Barcola pour le PSG …

