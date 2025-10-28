 Aller au contenu principal
Le PSG bat son record de revenus sur une saison
information fournie par So Foot 28/10/2025 à 15:07

Le wari, les draham, les pépettes, le flouse.

Le PSG a encore frappé … sur le papier. Pour la saison 2024-2025, le club de la capitale affiche un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros, dopé par l a Coupe du monde des clubs aux États-Unis (46 millions d’euros) , les ventes de maillots, produits dérivés et succès sportifs en pagaille. À comparer avec les 99 millions d’euros de 2011, quand QSI venait tout juste d’arriver, il y a du chemin parcouru.…

MH pour SOFOOT.com

