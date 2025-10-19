Le PSG bat difficilement Strasbourg, l'OL Lyonnes s'amuse
Strasbourg 0-1 PSG
But : Kanjinga (65e)
L'essentiel, c'est les trois points.
TM pour SOFOOT.com
Lens 2-1 Paris FC Buts : Édouard (17 e ) & Baidoo (64 e ) pour le Racing // Lees-Melou (28 e ) pour le PFC Ça bouge, en haut de tableau. JB pour SOFOOT.com
Tottenham 1-2 Aston Villa Buts : Bentancur (5ᵉ) pour les Spurs // Rogers (37ᵉ) et Buendia (77ᵉ) pour les Villans Un beau petit hold-up. TM pour SOFOOT.com
Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… C'était l'une des attractions – si ce n'est l'attraction – de la deuxième édition de la Multiverse Swiss Expo, une convention pop-culture organisée ce week-end à Genève : la venue de Zinédine
Côme 2-0 Juventus Buts : Kempf (4 e ) & Paz (79 e ) pour Côme La Juventus est décidément dans une super forme. JB pour SOFOOT.com
