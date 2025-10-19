 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG bat difficilement Strasbourg, l'OL Lyonnes s'amuse
information fournie par So Foot 19/10/2025 à 17:23

Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lens tape le Paris FC et se place en haut de tableau
    Lens tape le Paris FC et se place en haut de tableau
    information fournie par So Foot 19.10.2025 17:04 

    Lens 2-1 Paris FC Buts : Édouard (17 e ) & Baidoo (64 e ) pour le Racing // Lees-Melou (28 e ) pour le PFC Ça bouge, en haut de tableau.… JB pour SOFOOT.com

  • Aston Villa renverse Tottenham
    Aston Villa renverse Tottenham
    information fournie par So Foot 19.10.2025 16:59 

    Tottenham 1-2 Aston Villa Buts : Bentancur (5ᵉ) pour les Spurs // Rogers (37ᵉ) et Buendia (77ᵉ) pour les Villans Un beau petit hold-up.… TM pour SOFOOT.com

  • Comment la venue de Zizou à une convention en Suisse s'est transformée en fiasco
    Comment la venue de Zizou à une convention en Suisse s'est transformée en fiasco
    information fournie par So Foot 19.10.2025 15:06 

    Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… C’était l’une des attractions – si ce n’est l’attraction – de la deuxième édition de la Multiverse Swiss Expo, une convention pop-culture organisée ce week-end à Genève : la venue de Zinédine ... Lire la suite

  • Nico Paz et Côme balaient la Juventus
    Nico Paz et Côme balaient la Juventus
    information fournie par So Foot 19.10.2025 14:33 

    Côme 2-0 Juventus Buts : Kempf (4 e ) & Paz (79 e ) pour Côme La Juventus est décidément dans une super forme.… JB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank