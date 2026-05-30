 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG a-t-il été victime d’une injustice sur la main de Bukayo Saka ?
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 20:32

Le PSG a-t-il été victime d’une injustice sur la main de Bukayo Saka ?

Le PSG a-t-il été victime d’une injustice sur la main de Bukayo Saka ?

Cette décision va forcément faire parler. Mais pas si illogique que ça : mené face à Arsenal (0-1), le Paris Saint-Germain aurait pu obtenir un penalty au quart d’heure de jeu . C’est exactement à la 16 e minute de jeu qu’en ratant son dégagement dans la surface, Bukayo Saka a touché le ballon deux, voire trois fois de la main .

🙌 Saka gets two hands on the ball before clearing it out of the Arsenal penalty area. PSG have been robbed twice in the opening 20 minutes. https://t.co/4G1RkmV6t5 pic.twitter.com/oysRiioBJy…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank