France: Ouverture d'une enquête préliminaire sur les effets psychologiques de Tiktok

Le logo de TikTok est vu à travers du verre brisé sur cette illustration

Le parquet de Paris a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête préliminaire sur Tiktok après le signalement d'une commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques sur la jeunesse de l'application chinoise.

Le député Arthur Delaporte avait effectué en septembre un signalement au parquet sur le fondement de l'article 40 en pointant notamment "une modération insuffisante de Tiktok, sa facilité d'accès par des mineurs, son algorithme élaboré susceptible de pousser les personnes vulnérables vers le suicide en les enfermant très rapidement dans une boucle de contenu dédié".

L'enquête porte notamment sur les infractions de fourniture de plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée et de propagande en faveur de produit, objet ou méthode préconisés comme moyens de se donner la mort, précise la procureure de la République, Laure Beccuau, dans un communiqué.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)