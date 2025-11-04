 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Ouverture d'une enquête préliminaire sur les effets psychologiques de Tiktok
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 17:35

Le logo de TikTok est vu à travers du verre brisé sur cette illustration

Le logo de TikTok est vu à travers du verre brisé sur cette illustration

Le parquet de Paris a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête préliminaire sur Tiktok après le signalement d'une commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques sur la jeunesse de l'application chinoise.

Le député Arthur Delaporte avait effectué en septembre un signalement au parquet sur le fondement de l'article 40 en pointant notamment "une modération insuffisante de Tiktok, sa facilité d'accès par des mineurs, son algorithme élaboré susceptible de pousser les personnes vulnérables vers le suicide en les enfermant très rapidement dans une boucle de contenu dédié".

L'enquête porte notamment sur les infractions de fourniture de plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée et de propagande en faveur de produit, objet ou méthode préconisés comme moyens de se donner la mort, précise la procureure de la République, Laure Beccuau, dans un communiqué.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank