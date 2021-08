Le prix du café risque d'augmenter

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas être au goût des amateurs de café. Comme l'indique BFM TV, dans un article publié dimanche 15 août, les grands industriels s'apprêteraient à augmenter les prix de ces petits grains parfumés. La raison invoquée par le média est la suivante : le cours de l'arabica connaît une hausse importante, à cause de mauvaises récoltes et d'une demande toujours plus croissante de la part des consommateurs.

Après une hausse jugée spectaculaire, en seulement un an, la livre de café Arabica aurait atteint des prix qui n'avaient jamais été observés depuis 2014, avance le site d'information.

Les grains ont souffert des intempéries

Concernant la livre de café colombien, celle-ci coûtait 2,2 dollars en juillet, contre un dollar l'année passée, au même moment, selon les données dont disposent l'organisation internationale du café, citées par BFM TV. La situation des autres variétés est semblable à l'instar du robusta, bien que sa hausse soit moins conséquente.

Le goût de Paris : nos 10 terrasses pour voir et être vu cet étéÀ l'origine de ce phénomène donc : une récolte médiocre. Comme le relaye la chaîne d'information, les grains de café ont été victimes de la sécheresse, mais aussi du gel au Brésil. En effet, ce pays - qui est le premier producteur mondial de cette ressource - souffre d'une vague de froid sans précédent. Autre

... Lire la suite sur LePoint.fr