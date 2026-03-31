Le prix de l'essence atteint 4 dollars le gallon aux Etats-Unis, au plus haut depuis 2022

Les prix des carburants affichés dans une station-service Arco à Los Angeles, en Californie, le 30 mars 2026 ( Getty / MARIO TAMA )

Le prix moyen de l'essence dans les stations service américaines a dépassé la barre des 4 dollars le gallon (3,78 litres), a annoncé mardi l'American Automobile Association (AAA), son plus haut niveau depuis près de quatre ans sur fond de guerre avec l'Iran.

La flambée des prix de l’essence, passés de moins de 3 dollars fin février à plus de 4 dollars, constitue la dernière mauvaise nouvelle pour le président Donald Trump après qu’il a ordonné des frappes contre l’Iran dans une guerre qui pèse déjà sur l’économie mondiale.

Le prix moyen s’élevait à 4,018 dollars le gallon mardi matin, selon les données de l’AAA publiées sur son site.

La dernière fois que les prix avaient dépassé les 4 dollars remonte à août 2022, selon l'Agence américaine d’information sur l’énergie.

A la mi-2022, les prix s’étaient envolés jusqu'à 5 dollars le gallon en pleine pandémie de Covid-19 et après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les prix de l’essence ont grimpé à 5,88 dollars le gallon en Californie, l’Etat où l'essence est la plus chère du pays, a indiqué l’AAA, suivi par Hawaï (5,45 dollars) et l'Etat de Washington (nord-ouest) à 5,34 dollars.

Cette hausse renforce les risques politiques pour Trump à quelques mois d’élections de mi-mandat cruciales pour maintenir la majorité républicaine au Congrès.

L’Iran a de facto bloqué le détroit d’Ormuz aux Etats-Unis et à Israël, ses adversaires, ainsi qu’à toute personne faisant des affaires avec eux.

En temps de paix, ce détroit permet d'acheminer environ un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

Donald Trump s’est dit confiant dans la perspective d’un règlement négocié prochainement, mais a prévenu que si tel n'était pas le cas, ou si l’Iran continuait à bloquer le détroit à la plupart des navires, les forces américaines "feraient sauter" l’île de Kharg ainsi que tous les puits de pétrole et les installations de production d'électricité iraniennes.

Les prix du pétrole ont reculé mardi et les marchés boursiers évoluaient en ordre dispersé mardi, les investisseurs réagissant à des informations de presse faisant part d'une possible fin de campagne militaire américaine par Donald Trump.

Les deux principaux contrats pétroliers, le Brent et le WTI, ont perdu près de 1% mardi, mais restaient tous deux largement au-dessus de 100 dollars le baril.