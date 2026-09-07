Le Priol, principal accusé, reconnaît avoir tué l'ex-rugbyman Aramburu à l'ouverture de son procès

par Juliette Jabkhiro et Vincent Daheron

Le procès du meurtre de l'ancien joueur de rugby Federico Martin Aramburu, abattu quatre ans plus tôt, s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de Paris, où l'un des quatre accusés, Loïk Le Priol, a reconnu avoir tué l'ex-international argentin.

"Je suis l'auteur de la mort de Federico Martin Aramburu", a déclaré à la cour Loïk Le Priol, vêtu d'une chemise bleue et de lunettes.

"J'ai toujours dit avoir tiré pour me défendre. Je sais que c'est à la cour de décider si c'était légitime. Mais quelle que soit cette décision, c'est à vie que je suis condamné à porter ce drame immense. Je ne cesserai jamais de demander pardon."

Âgé de 32 ans, Loïk Le Priol comparaît pour assassinat, aux côtés de Romain Bouvier, 35 ans et mis en examen pour tentative d'assassinat.

Les deux hommes étaient membres du GUD (Groupe Union Défense), un mouvement d'extrême droite désormais dissous, et ont déjà été condamnés à de la prison ferme dans une autre affaire.

Romain Bouvier a, lui, contesté l'intention d'homicide.

"Je n'ai jamais voulu tuer M. Aramburu, je n'ai pas voulu le blesser, je n'ai même pas voulu le toucher", a-t-il déclaré.

"Je reconnais totalement avoir tiré quatre fois. Du premier au dernier coup, j'ai toujours voulu tirer par terre pour faire un tir dissuasif."

Selon l'enquête, ce 19 mars 2022, Federico Martin Aramburu prenait un verre, tard dans la soirée, avec son ami Shaun Hegarty, à la terrasse d'un café de Saint-Germain-des-Prés, dans le VIe arrondissement de Paris.

Romain Bouvier, Loïk Le Priol et sa compagne de l'époque, Lyson Rochemir, qui est également jugée pour tentative d'assassinat, se trouvaient à une table voisine.

Les enquêteurs affirment qu'une altercation a éclaté entre les deux groupes. Les images de vidéosurveillance examinées au cours de l'enquête ont montré une première confrontation entre Shaun Hegarty et Loïk Le Priol, puis, en quittant les lieux, Federico Martin Aramburu saisit la capuche du sympathisant d'extrême droite pour le faire chuter violemment.

"BEAUCOUP D'ÉMOTION"

De nombreux coups sont alors échangés entre les différentes parties.

L'altercation s'est ensuite poursuivie sur le boulevard Saint-Germain. Selon les enquêteurs, Romain Bouvier est descendu du véhicule conduit par Lyson Rochemir pour tirer sur Federico Martin Aramburu avant que Loïk Le Priol n'ouvre le feu.

L'ancien rugbyman argentin est décédé sur place.

Les trois accusés ont pris la fuite, affirme l'accusation. Loïk Le Priol a ensuite été arrêté en Hongrie alors qu'il tentait de franchir la frontière ukrainienne.

Le procès doit se poursuivre jusqu'au 25 septembre. Loïk Le Priol, Romain Bouvier et Lyson Rochemir encourent la réclusion à perpétuité.

Un autre homme est pour sa part accusé d'avoir aidé Romain Bouvier dans sa cavale.

Au cours de sa carrière, Federico Martin Aramburu a notamment joué pour les clubs français de Biarritz et Perpignan. Il compte 22 sélections avec l'équipe d'Argentine.

Sa veuve était présente lundi à l'ouverture du procès tout comme Shaun Hegarty et des soutiens de la famille Aramburu, ces derniers vêtus de foulards rouges avec un drapeau argentin.

"C'est une audience dans laquelle ils arrivent avec beaucoup, beaucoup d'émotion", a déclaré à la presse Yann Le Bras, l'avocat de la famille Aramburu.

"Tout ce qui s'est passé ce soir-là la ramène à la terrible tragédie qu'elle vit. Elle est veuve et élève trois enfants mineurs."

(Reportage de Juliette Jabkhiro et Vincent Daheron)