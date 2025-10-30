Le prêt hypothécaire américain à taux fixe sur 30 ans tombe à son plus bas niveau en un an (6,17 %)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les taux hypothécaires américains sont tombés à leur plus bas niveau depuis un an cette semaine, mais la possibilité d'une nouvelle baisse est limitée car les rendements du Trésor ont augmenté après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a tempéré les attentes d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt en décembre.

Le taux moyen du prêt hypothécaire populaire à taux fixe sur 30 ans a glissé à 6,17 %, son niveau le plus bas depuis octobre 2024, contre 6,19 % la semaine dernière, a indiqué jeudi l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Il s'élevait en moyenne à 6,72 % un an auparavant et a chuté par rapport aux 7,04 % enregistrés en janvier, la banque centrale américaine ayant repris sa politique d'assouplissement monétaire. La Fed a abaissé mercredi son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base supplémentaires pour le ramener dans la fourchette de 3,75 % à 4,00 %. Jerome Powell a toutefois précisé qu'« une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas acquise, loin s'en faut. » La fermeture du gouvernement pendant près d'un mois a privé les décideurs politiques, les entreprises et les investisseurs de données officielles, ce qui rend difficile l'obtention d'une image claire de la santé de l'économie. Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a enregistré mercredi sa plus forte hausse quotidienne depuis le 6 juin. Il était en hausse d'environ 2,3 points de base à 4,095 % jeudi. Les taux hypothécaires suivent le rendement des bons du Trésor à 10 ans.

La récente baisse des taux hypothécaires n'a pas beaucoup contribué à stimuler le marché du logement, dans un contexte de ralentissement du marché de l'emploi, d'incertitude économique croissante et de hausse persistante des prix de l'immobilier. La baisse des taux hypothécaires a toutefois stimulé le refinancement des prêts immobiliers existants. Un rapport de la National Association of Realtors a montré mercredi que les contrats pour l'achat de logements anciens ont chuté de 0,9 % en septembre par rapport à l'année précédente.