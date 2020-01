Mais où tout cet argent a-t-il pu passer ? En 2012, l'État angolais rachète le joaillier genevois De Grisogono pour 25,7 millions de francs suisses (23 millions d'euros). Fondée en 1993 par un Italo-Libanais, Fawaz Gruosi, la marque est l'un des fleurons de l'industrie suisse du luxe, mais elle n'a jamais été très bien gérée. C'est Sodiam, la société publique angolaise de commercialisation des diamants, qui paye la facture, mais via Victoria Holding Limited, une coquille domiciliée à Malte. C'est en fait la fille du président de l'Angola, Isabel dos Santos, et son mari Sindika Dokolo qui mettent la main sur le joaillier installé à Plan-les-Ouates, une commune du canton de Genève. Leur ambition ? Transformer la marque de luxe à croix blanche en un géant mondial des bijoux et des montres. Ils prévoient de faire bondir les ventes de 80 millions de francs suisses (72 millions d'euros) à 163 millions de francs (147 millions d'euros).Lire aussi Angola : Isabel dos Santos, les pieds dans le tapis du Luanda LeaksNoyé sous une montagne de dettesMais rien ne se passe comme prévu. Chaque année, Sodiam doit renflouer les caisses de quelque 30 millions de francs. Malgré les fortunes déversées, les ventes de De Grisogono dégringolent. La facture totale s'élèverait à 225 millions de dollars. João Lourenço, le successeur de José Eduardo dos Santos, le père de la « princesse » Isabel, las de combler ce puits sans fond, a fermé les...