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Le président Zelensky à Berlin, le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine au menu
information fournie par AFP 03/11/2026 à 13:23

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Le chancelier allemand Friedrich Merz (G) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (D) à Berlin le 3 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le chancelier allemand Friedrich Merz (G) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (D) à Berlin le 3 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Le président Volodymyr Zelensky a annoncé mardi être arrivé à Berlin pour discuter avec le chancelier Merz du soutien de l'Allemagne à l'Ukraine face à l'invasion russe.

"Les principaux enjeux (de ma visite, ndlr) sont notre coordination diplomatique -- avant d'importantes réunions --, le renforcement de notre défense aérienne et le soutien à notre secteur énergétique. Ce sont les priorités des discussions aujourd'hui", a déclaré le dirigeant ukrainien dans un message sur X avec une vidéo montrant sa descente d'avion sur le sol allemand.

Cette visite survient une semaine avant des "négociations de travail" entre la Russie et l'Ukraine sous médiation américaine les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi.

Berlin, premier soutien de Kiev, prévoit aussi d'accueillir mi-novembre une réunion de la "Coalition des volontaires", un groupe réunissant les principaux alliés de l'Ukraine, selon des déclarations de M. Merz la semaine dernière.

A Berlin mardi, le président Zelensky doit rencontrer outre le chancelier, le président allemand Frank-Walter Steinmeier et la présidente du Bundestag, Julia Klöckner.

"Nous avons tous intérêt à ce que la sécurité et la stabilité règnent et à ce que l'ordre international fondé sur des règles soit préservé", a encore dit M. Zelensky sur X.

"Et nous devons travailler ensemble pour traduire ces principes en décisions et en actions concrètes", a-t-il ajouté.

M. Zelensky doit également prononcer un discours mardi après-midi à la "Berlin Security Conference", où la Lituanie est le pays partenaire cette année, en présence du président Gitanas Nauseda.

Cette conférence devrait principalement porter sur la guerre en Ukraine et les menaces provenant de Russie et pesant, d'après les dirigeants européens, sur leurs pays.

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 15:03

    Soutien à l'Ukraine face à "l'invasion russe". Campagne de mensonges qui rappelle les prémices de la seconde guerre mondiale, en 1939. Résurgence du IIIe Reich et personne n'en cause. Par peur? Peur de quoi? De la vérité?

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