Le président ukrainien Zelensky annonce qu'il va remplacer la Première ministre Svyrydenko

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche qu'il avait proposé de remplacer la Première ministre Yulia Svyrydenko.

"Je suis reconnaissant envers Yulia pour son travail clair, constant et efficace en tant que Première ministre, pour ses années de service fructueux au sein de l'équipe ukrainienne et je lui ai proposé de diriger un nouveau domaine important des relations avec un partenaire clé", a-t-il dit sur le réseau social X.

"J'espère qu'avec les députés, nous procéderons aux changements correspondants au sein du gouvernement ukrainien", a ajouté Volodimir Zelensky.

Selon ce dernier, ces changements au sein du gouvernement sont nécessaires pour "garantir la mise en œuvre d’une stratégie politique actualisée", sans entrer dans les détails.

Yulia Svyrydenko avait été nommée en juillet 2025.

Volodimir Zelensky n'a pas précisé quel serait le nouveau poste de Yulia Svyrydenko ni évoqué le nom de son successeur, mais il a ajouté que des changements interviendraient également parmi les dirigeants des forces de l'ordre.

Le député de l'opposition Yaroslav Zhelezniak a déclaré que Yulia Svyrydenko était susceptible d'occuper le poste d'ambassadrice aux États-Unis.

"Cela signifie qu'elle quittera le poste de Première ministre et que l'ensemble du gouvernement fera l'objet d’un remaniement", a déclaré Yaroslav Zhelezniak sur la messagerie Telegram.

En vertu de la loi ukrainienne, la démission du Premier ministre doit être approuvée par le Parlement et ceci entraîne la démission de l'ensemble du gouvernement.

(Pavel Polityuk, Version française Benoit Van Overstraeten)