Le président Trump pourrait annoncer le nom du prochain président de la Fed avant Noël, selon Scott Bessent à Fox News
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump rencontrera la liste finale des candidats à la présidence de la Réserve fédérale après Thanksgiving et pourrait annoncer son choix avant Noël, a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent dans une interview accordée à Fox News mardi.

"Nous avons ramené la liste de 11 à 5 candidats. Nous procédons à une nouvelle série d'entretiens, puis certaines personnes de la Maison-Blanche feront de même", a déclaré Scott Bessent lors de l'émission "Special Report with Bret Baier" de Fox News.

"Probablement juste après Thanksgiving, à la mi-décembre, le président rencontrera les trois derniers candidats et aura, je l'espère, une réponse avant Noël", a ajouté Scott Bessent.

