RTX relève ses prévisions annuelles après un trimestre meilleur qu'attendu

Le PDG de RTX, Greg Hayes, à Washington, aux États-Unis, le 6 octobre 2021. ( AFP / NICHOLAS KAMM )

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX a relevé mardi ses prévisions annuelles après un premier trimestre ayant dépassé les attentes du marché, continuant de profiter d'une hausse des commandes notamment pour ses équipements de défense.

"Etant donnée notre performance au premier trimestre et la force constatée dans nos activités de défense, nous augmentons nos prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice net par action à données comparables pour l'ensemble de l'exercice", a indiqué Chris Callo, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Le groupe s'attend désormais à un chiffre d'affaires organique compris entre 92,5 et 93,5 milliards de dollars, soit légèrement au-dessus de la fourchette précédente (92 à 93 milliards), et à un bénéfice par action hors éléments exceptionnels entre 6,70 et 6,90 dollars (6,60 à 6,80 dollars auparavant).

Il a aussi confirmé un flux annuel de trésorerie positif se situant entre 8,25 et 8,75 milliards.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action RTX progressait de 1,08%.

"RTX a réalisé un très solide début 2026", a ajouté M. Callo, soulignant que les trois entités constituant le groupe (Pratt & Whitney, Raytheon, Collins Aerospace) avaient progressé.

"Nous effectuons des investissements importants pour augmenter nos productions et accélérer l'installation sur le terrain de nouvelles capacités", a-t-il poursuivi.

Au premier trimestre, RTX a dégagé un chiffre d'affaires de 22,07 milliards de dollars (+9% sur un an) et un bénéfice net de 2,06 milliards (+34%). C'est légèrement mieux que le consensus des analystes de Factset qui anticipait respectivement 21,46 et 2,04 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels --valeur privilégiée par les marchés-- le bénéfice net ressort à 1,78 dollar (+21% sur un an) quand le consensus attendait 1,51 dollar.

Dans le détail, Collins Aerospace (transmission et du traitement des données) a constaté une hausse de l'activité dans l'après-vente en aviation commerciale (+7%), et dans la défense (+9%) "grâce à des volumes supérieurs dans de multiples programmes".

Pratt & Whitney, qui fabrique notamment des moteurs, a également profité d'un bond (+19%) dans l'après-vente en aviation commerciale et de 7% dans ses produits militaires.

Cette filiale a bénéficié en particulier d'une hausse de la production du moteur F135, qui équipe l'avion furtif de combat F-35 fabriqué par Lockheed Martin.

Pour finir, Raytheon, spécialiste des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial, a assisté à une demande croissante pour ses systèmes de défense terrestres et aériens, notamment pour les missiles Patriot et GEM-T, et pour ses munitions destinées à la marine.