information fournie par Boursorama avec AFP • 21/04/2026 à 16:56

IA: "Nous allons nous entendre" avec Anthropic, dit Donald Trump

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Donald Trump a tenu mardi des propos apaisants au sujet de la start-up d'intelligence artificielle (IA) générative Anthropic, deux mois après avoir ordonné la rupture de toute relation commerciale avec l'entreprise.

"Nous allons nous entendre", a promis le président américain dans un entretien téléphonique diffusé en direct par la chaîne CNBC. "Ce sont des gens très intelligents et ils peuvent nous être très utiles."

Le contentieux entre le gouvernement américain et Anthropic porte sur les réserves que le groupe californien a émises quant à l'utilisation de ses modèles d'IA pour la surveillance de masse des populations civiles et les attaques mortelles menées par l'armée américaine.

Mécontent de ne pas avoir obtenu d'Anthropic la levée de ces restrictions malgré plusieurs mois de discussions, le ministre de la Défense Pete Hegseth a mis fin au contrat entre les deux parties fin février.

Donald Trump a alors élargi le spectre à toutes les entités du gouvernement.

Pete Hegseth a également demandé l'inscription de la société sur une liste d'entreprises "à risque" pour la sécurité nationale, laquelle ne comprenait, jusqu'ici, que des sociétés étrangères.

Anthropic a depuis contesté en justice ces décisions.

Fin janvier, un tribunal fédéral de San Francisco les a suspendues, décision dont le gouvernement américain a fait appel.

Dans une procédure parallèle mais concernant les mêmes événements, un tribunal de Washington a lui refusé de suspendre l'inscription sur la liste.

Les deux dossiers doivent encore chacun être examinés sur le fond.

Anthropic "a voulu dicter ses conditions à notre armée", a déclaré Donald Trump mardi. "Nous ne pouvions pas accepter ça."

"Ils sont très à gauche, mais on s'entend", a-t-il néanmoins ajouté.

Le gouvernement Trump avait envoyé un premier signal favorable vendredi, avec la réception, à la Maison Blanche, du patron d'Anthropic, Dario Amodei.

Un porte-parole a qualifié de "productive et constructive" cette rencontre avec la directrice de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, et le ministre des Finances, Scott Bessent.

Le modèle d'IA d'Anthropic, Claude, est aujourd'hui le seul dont l'utilisation est autorisée pour des opérations classifiées au sein de l'armée américaine.

Après la répudiation d'Anthropic, OpenAI s'est entendu avec le gouvernement sur l'intégration de ses interfaces d'IA dans ce périmètre, mais le processus n'est pas encore arrivé à son terme.