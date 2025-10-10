Le président taïwanais promet de renforcer les défenses aériennes contre la menace chinoise

Le président taïwanais Lai Ching-te lors des célébrations de la fête nationale, au palais présidentiel à Taipei le 10 octobre 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le président taïwanais Lai Ching-te s'est engagé vendredi à accélérer la mise en place d'un système de "défense aérienne multicouche", nouvel effort de l'île qui prévoit d'augmenter ses dépenses militaires face à la pression croissante de Pékin.

"Nous allons accélérer la construction du +T-Dome+, mettre en place un système de défense aérienne rigoureux à Taïwan, avec une défense multicouche, une détection de haut niveau et une interception efficace", a déclaré M. Lai lors des célébrations de la fête nationale.

Un système antiaérien multicouche combine plusieurs niveaux de défense pour intercepter des engins hostiles de différentes portées.

Lai Ching-te a ajouté que Taïwan est déterminé à "maintenir la paix par la force", appelant la Chine à "renoncer à l'usage de la force ou de la coercition pour changer le statu quo dans le détroit de Taïwan".

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Pékin n'a pas exclu le recours à la force à cette fin.

Le président Lai, un défenseur de la souveraineté de l'île et auquel Pékin est hostile, a également réitéré vendredi son intention d'augmenter les dépenses de défense à plus de 3% du PIB en 2026 et à 5% d'ici 2030, un effort "démontrant ainsi notre détermination à protéger la nation", a-t-il indiqué.

L'augmentation des investissements dans la défense aérienne de Taïwan "reflète une appréciation des leçons tirées en Ukraine", estime Drew Thompson, chercheur à la S. Rajaratnam School of International Studies de l'Université technologique de Nanyang à Singapour.

"Taïwan dispose déjà d'un réseau de défense aérienne robuste comprenant des systèmes anciens et nouveaux (...) ils les intègrent donc dans un réseau résilient capable de se défendre contre des menaces allant des petits drones aux missiles en passant par les avions", soutient M. Thompson.

- Exercices militaires chinois? -

Taïwan est un point de friction ayant le potentiel de déclencher une guerre entre la Chine et les États-Unis, principal soutien de l'île et son plus grand fournisseur d'armes.

Taïwan fête le 10 octobre sa fête nationale marquant la révolution de 1911 qui aboutira à la fin de l’empire Qing et à la proclamation de la République de Chine (ROC) – encore aujourd’hui le nom officiel de Taïwan.

Plus tard vendredi, le ministère des Affaires étrangères chinois a accusé M. Lai de "rechercher l'indépendance par la force", avertissant qu'une telle action "ne ferait qu'entraîner Taïwan dans une situation dangereuse de guerre".

"Maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan nécessite de respecter le principe d'une seule Chine et de prendre une position claire contre l'indépendance de Taïwan", a déclaré le porte-parole Guo Jiakun lors d'une conférence de presse régulière.

"L'opposition ferme de la Chine aux ventes d'armes à Taïwan par les États-Unis et aux liens militaires entre les États-Unis et Taïwan est cohérente et claire", a-t-il ajouté.

L'année dernière, après le discours de M. Lai, la Chine avait lancé des exercices militaires autour de Taïwan, encerclant l'île avec des avions de chasse et des navires.

Le soutien de la population à M. Lai a fortement chuté depuis son entrée en fonction en mai 2024, tandis que les Etats-Unis ont imposé de lourdes surtaxes douanières sur les importations taïwanaises, la Chine intensifie sa pression militaire sur l'île et que les divisions politiques se sont accentuées.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, Taipei s'inquiète de la solidité de sa relation avec les Etats-Unis et de la détermination de Washington à défendre l'île en cas d'attaque de la Chine.

M. Trump devrait rencontrer son homologue chinois Xi Jinping dans les semaines à venir dans le cadre des négociations d'un accord commercial qui pourrait avoir un impact sur Taïwan.

"Je ne pense pas que la Chine réagira avec un exercice militaire (cette année)", a déclaré James Yifan Chen, un professeur a l'Université Tamkang à Taïwan, faisant valoir que Pékin voudra maintenir une "bonne atmosphère" avant la réunion.