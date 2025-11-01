Le président syrien Al Charaa devrait se rendre à Washington, selon l'envoyé américain

L'envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Tom Barrack, a déclaré samedi que le président syrien Ahmed al Charaa devrait se rendre à Washington.

Au cours de cette visite, la Syrie rejoindrait "avec un peu de chance" la coalition internationale menée par les États-Unis contre le groupe État islamique (EI), a déclaré Tom Barrack à la presse en marge du Dialogue de Manama à Bahreïn, une conférence annuelle sur la sécurité mondiale et la géopolitique.

Il s'agirait de la deuxième visite du dirigeant syrien aux États-Unis, après son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre.

Depuis qu'il a succédé à Bachar Al Assad au pouvoir en décembre dernier, Ahmed al Charaa a effectué une série de voyages à l'étranger, son gouvernement de transition cherchant à rétablir des liens à l'étranger.

La Syrie n'est pas membre de la coalition dirigée par les États-Unis formée en 2014 pour lutter contre le groupe djihadiste État islamique.

À son apogée, entre 2014 et 2017, l'EI était implanté sur environ un tiers de la Syrie et de l'Irak. La coalition dirigée par les États-Unis et ses partenaires locaux ont chassé les djihadistes de leur dernier bastion en 2019. Le groupe a tenté d'exploiter la chute du régime Assad pour faire son retour en Syrie et dans l'Irak voisin.

(Rédigé par Alexander Cornwell, version française Kate Entringer)