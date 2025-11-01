 Aller au contenu principal
Le président syrien Al Charaa devrait se rendre à Washington, selon l'envoyé américain
information fournie par Reuters 01/11/2025 à 17:04

L'envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Tom Barrack, a déclaré samedi que le président syrien Ahmed al Charaa devrait se rendre à Washington.

Au cours de cette visite, la Syrie rejoindrait "avec un peu de chance" la coalition internationale menée par les États-Unis contre le groupe État islamique (EI), a déclaré Tom Barrack à la presse en marge du Dialogue de Manama à Bahreïn, une conférence annuelle sur la sécurité mondiale et la géopolitique.

Il s'agirait de la deuxième visite du dirigeant syrien aux États-Unis, après son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre.

Depuis qu'il a succédé à Bachar Al Assad au pouvoir en décembre dernier, Ahmed al Charaa a effectué une série de voyages à l'étranger, son gouvernement de transition cherchant à rétablir des liens à l'étranger.

La Syrie n'est pas membre de la coalition dirigée par les États-Unis formée en 2014 pour lutter contre le groupe djihadiste État islamique.

À son apogée, entre 2014 et 2017, l'EI était implanté sur environ un tiers de la Syrie et de l'Irak. La coalition dirigée par les États-Unis et ses partenaires locaux ont chassé les djihadistes de leur dernier bastion en 2019. Le groupe a tenté d'exploiter la chute du régime Assad pour faire son retour en Syrie et dans l'Irak voisin.

(Rédigé par Alexander Cornwell, version française Kate Entringer)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

