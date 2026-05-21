Le président syrien Ahmed al-Charaa participera au sommet du G7 en France - sources

La Syrie participera au sommet du G7 qui se tiendra en France le mois prochain en tant que pays invité et sera représentée par son président Ahmed al-Charaa, selon trois sources proches du dossier.

Ce sera la première participation de la Syrie à un sommet du Groupe des Sept (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) depuis la création de celui-ci en 1975.

Une invitation adressée à Ahmed al-Charaa, en vue du sommet qui se tiendra du 15 au 17 juin à Évian-les-Bains (Haute-Savoie), a été remise en mains propres au ministre syrien des Finances, Yisr Barnieh, qui a assisté aux discussions financières du groupe en début de semaine à Paris, a précisé l'une des sources.

Cette dernière, un responsable syrien, a déclaré que la participation de la Syrie aux discussions porterait probablement sur le rôle du pays en tant que "plaque tournante stratégique potentielle pour les chaînes d'approvisionnement" à la suite de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Le trafic maritime dans ce détroit - axe essentiel pour le transport d'hydrocarbures en temps normal - est en grande partie interrompu depuis le déclenchement de la guerre en Iran fin février, provoquant une onde de choc dans l'économie mondiale et une flambée des cours du pétrole.

La Syrie, qui sort de 14 ans de guerre civile, cherche à reconstruire une économie mise à mal par des années de conflit et de sanctions.

Si la plupart des sanctions imposées sous les présidences de Hafez et Bachar al-Assad ont depuis été assouplies, attirer les investissements étrangers et rétablir des relations bancaires normales s'est avéré plus lent et plus difficile que ne l'avaient espéré de nombreux responsables.

(Feras Dalatey à Dubai; avec la contribution de Khalil Ashawi; version française Matthieu Huchet; édité par Benoit Van Overstraeten)