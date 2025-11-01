Le président sud-coréen demande à Xi Jinping de l'aider à reprendre langue avec Pyongyang

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a demandé samedi à la Chine d'aider Séoul à renouer le dialogue avec la Corée du Nord, lors d'un sommet avec Xi Jinping en Corée du Sud, où le président chinois effectuait sa première visite depuis onze ans.

Depuis son élection en juin dernier, Lee Jae-myung a exprimé sa volonté de renforcer les liens de son pays avec les Etats-Unis sans toutefois s'attirer l'hostilité de Pékin et tout en cherchant à réduire les tensions avec le Nord.

Avant le sommet, organisé en marge du forum Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) à Gyeongju, Xi Jinping a affirmé l'importance attachée par la Chine à de bonnes relations avec Séoul, "partenaire de coopération inséparable".

Dans son compte rendu de la rencontre, l'agence Chine nouvelle n'a pas mentionné la question de la Corée du Nord.

Le président sud-coréen préconise une reprise du dialogue avec Pyongyang et une approche graduée pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule, ce que la Corée du Nord, proche alliée militaire et économique de Pékin, qualifie d'"utopie".

Fidèle à son abandon de la politique d'unification avec le Sud et à la désignation de Séoul comme son principal ennemi, Pyongyang a rejeté publiquement et à plusieurs reprises des ouvertures de Lee Jae-myung, déclarant qu'il était hors de question de discuter avec Séoul.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dit privilégier un dialogue avec les Etats-Unis si Washington renonce à exiger la dénucléarisation du pays. Il n'a cependant pas répondu à une offre de discussions de Donald Trump la semaine dernière lors de la visite du président américain en Corée du Sud.

Donald Trump et Lee Jae-myung ont finalisé mercredi les détails d'un accord commercial entre Washington et Séoul.

Durant la visite de Xi Jinping, sept accords dans divers domaines comme la politique de changes ou l'innovation ont été signés par les deux chefs d'Etat.

Pendant leur rencontre, plusieurs centaines de manifestants ont participé à un rassemblement contre la Chine à Séoul, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire : "La Corée du Sud appartient à la Corée du Sud" ou "La Chine et le communisme dehors".

Après avoir offert une couronne en or à Donald Trump, Lee Jae-myung a donné à Xi Jinping un plateau de jeu de go en bois précieux.

