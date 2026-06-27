Le président serbe Vučić annonce qu'il démissionnera dans quelques semaines.

Le président populiste serbe Aleksandar Vučić a annoncé samedi qu'il démissionnerait dans les prochaines semaines et que se tiendraient des élections présidentielle et législatives anticipées.

Cette annonce survient après un an et demi de manifestations étudiantes anti-corruption dont le point de départ fut l'effondrement d'un auvent dans une gare de Novi Sad, dans le nord du pays, qui a fait 16 morts.

Des élections anticipées étaient réclamées par les manifestants, qui ont commémoré le drame il y a quelques jours à Novi Sad.

"Je ne serai président que pendant quelques semaines, puis je démissionnerai", a déclaré Vučić à ses partisans lors d'un rassemblement à Belgrade.

Son second et dernier mandat devait expirer mi-2027.

Aleksandar Vučić a précisé qu'il aiderait son camp, le Parti progressiste serbe, à remporter les prochains scrutins, notamment les élections législatives anticipées initialement prévues l'an prochain.

Il n'a pas précisé la date de sa démission ni celle de la dissolution du Parlement, condition préalable à la tenue d'élections législatives anticipées.

Les manifestants, l'opposition et les groupes de défense des droits humains ont mis la catastrophe de la gare sur le compte d'une mauvaise gestion des projets de construction par le gouvernement et d'une corruption généralisée.

Les organisations étudiantes entendent défier Vučić et son parti lors des prochaines élections.

(Reportage d'Aleksandar Vasovic, version française Elizabeth Pineau)