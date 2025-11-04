Le président péruvien prévoit une croissance économique de 3,5 % en 2025, en hausse par rapport à l'année dernière

Le président péruvien Jose Jeri a déclaré lors d'un forum d'affaires mardi qu'il s'attendait à ce que l'économie de la nation andine connaisse une croissance de 3,5 % cette année, contre 3,3 % l'année dernière.