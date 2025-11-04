 Aller au contenu principal
Le président péruvien prévoit une croissance économique de 3,5 % en 2025, en hausse par rapport à l'année dernière
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 23:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, un commentaire de Jeri, un contexte sur la présidence)

Le président péruvien Jose Jeri a déclaré mardi à un forum d'affaires qu'il s'attendait à ce que l'économie de la nation andine progresse de 3,5 % cette année, contre 3,3 % l'année dernière, et s'est engagé à transmettre des finances publiques saines au prochain gouvernement en 2026.

M. Jeri a également déclaré qu'il préparait un "choc de débureaucratisation" visant à réduire la bureaucratie et à débloquer des projets d'investissement publics et privés, principalement dans les infrastructures, "sans affecter les recettes de l'État".

"Il s'agit d'un gouvernement de transition, mais pas d'un gouvernement stagnant", a déclaré le président dans un discours prononcé lors de la conférence annuelle des cadres (CADE) dans un quartier résidentiel de Lima.

M. Jeri a pris ses fonctions le 10 octobre à la suite de la destitution de l'ancienne présidente Dina Boluarte, qui a été destituée par le Congrès pour "incapacité morale" moins de six mois avant les élections générales prévues pour le 12 avril de l'année prochaine.

Le président par intérim a déclaré qu'il garantirait un processus électoral transparent pour choisir un nouveau dirigeant en avril prochain et a appelé à mettre fin à la "confrontation stérile" dans ce pays d'Amérique du Sud.

