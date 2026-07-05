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Le président Macron va se rendre en Syrie, annonce la présidence syrienne
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 14:59

Le président français Emmanuel Macron va se rendre en Syrie pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et d'autres sujets d'intérêt mutuel, a annoncé dimanche l'organisation média de la présidence syrienne.

Le président de la République sera accompagné d'une délégation d'investisseurs et de représentants d'entreprises françaises et organisera une session de tables rondes avec le président syrien Ahmed al-Sharaa et des délégations de Syrie, a-t-elle ajouté.

La date du déplacement n'a pas été précisée.

Selon les Echos, Emmanuel Macron et une délégation d'une dizaine d'acteurs économiques français se rendront à Damas lundi et mardi prochains.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'Elysée.

(Tasla Ramadan, avec Elizabeth Pineau à Paris, version française Gilles Guillaume)

Proche orient
Emmanuel Macron
Syrie
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1 commentaire

  • 18:31

    "Les petits gars qui font du bon boulot en Syrie" (les terroristes d'al-Nosra soutenus et formés par la France avant de rejoindre al-Qaïda).

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