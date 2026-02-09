Le président indonésien Prabowo est invité aux États-Unis pour une réunion du Conseil de paix de Trump, en vue de la signature d'un accord commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président indonésien Prabowo Subianto a été invité aux États-Unis le 19 février pour participer à une réunion sur le Conseil de la paix du président Donald Trump, a déclaré un responsable lundi.
L'Indonésie espère également signer un accord commercial avec M. Trump au cours de ce voyage, a déclaré le porte-parole présidentiel Prasetyo Hadi
