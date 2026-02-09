 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président indonésien Prabowo est invité aux États-Unis pour une réunion du Conseil de paix de Trump, en vue de la signature d'un accord commercial
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 08:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président indonésien Prabowo Subianto a été invité aux États-Unis le 19 février pour participer à une réunion sur le Conseil de la paix du président Donald Trump, a déclaré un responsable lundi.

L'Indonésie espère également signer un accord commercial avec M. Trump au cours de ce voyage, a déclaré le porte-parole présidentiel Prasetyo Hadi

Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank