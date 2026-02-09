Japon: l'ultra-conservatrice Sanae Takaichi a maintenant les coudées franches

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi, le 8 février 2026 à Tokyo ( POOL / Kim Kyung-Hoon )

La Première ministre ultra-conservatrice japonaise Sanae Takaichi a dorénavant les coudées franches pour poser son empreinte sur l'archipel, notamment en termes de dépenses publiques, après un triomphe électoral dimanche donnant au parti au pouvoir une majorité des deux-tiers à la chambre basse pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

Devenue en octobre la première femme à diriger le Japon et surfant depuis sur un état de grâce, Mme Takaichi a dissout fin janvier la chambre basse du Parlement où sa coalition gouvernementale avait tout juste la majorité.

Pari largement gagné: son Parti libéral-démocrate (PLD) aurait remporté environ 316 des 465 sièges, selon les médias locaux, citant des résultats partiels. Avec son partenaire de coalition minoritaire, ils obtiendraient 352 sièges.

Si les résultats officiels le confirment, Mme Takaichi, 64 ans, chaudement félicitée par le président américain Donald Trump, obtient donc un mandat solide pour mettre en œuvre son programme conservateur dans l'archipel de 123 millions d'habitants au cours des quatre prochaines années.

Elle s'inscrirait alors dans le sillage de son mentor Shinzo Abe (Premier ministre en 2006-2007 puis 2012-2020) qui avait profondément marqué le pays par ses positions nationalistes et son programme économique comprenant notamment des relances budgétaires.

La région Asie-Pacifique est toutefois attentive, alors que les tensions sino-japonaises ont pris une nouvelle ampleur depuis que Sanae Takaichi a laissé entendre en novembre que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté.

La Chine a promis lundi une "réponse résolue" si "les forces d'extrême droite japonaises évaluent mal la situation et agissent de manière inconsidérée et irresponsable", alors que le Japon s'oriente vers une politique de défense plus affirmée.

Et les marchés financiers pourraient également s'inquiéter du dérapage des finances publiques et du colossal endettement si Mme Takaichi continue de muscler ses mesures de relance budgétaire pour doper la quatrième économie mondiale.

La dirigeante a notamment fait adopter fin 2025 un plan de relance équivalent à 110 milliards d'euros, et promis d'exempter les produits alimentaires de la taxe à la consommation de 8% afin d'atténuer l'impact sur les ménages d'une inflation tenace.

Renforcée par la perspective de dépenses budgétaires accrues, la Bourse de Tokyo a bondi de plus de 5% lundi à l'ouverture, se hissant à un niveau record.

Le yen grimpe également, mais le marché de la dette se trouve à nouveau sous pression, signe d'inquiétudes persistantes.

- Admiratrice de Margaret Thatcher -

Mme Takaichi a jugé "sans limites" le potentiel de l'alliance nippo-américaine, tandis que Donald Trump lui a souhaité sur son réseau Truth Social "un grand succès dans la mise en œuvre de votre programme conservateur, axé sur la paix par la force".

Des Japonais votent pour les élections législatives anticipées dans un bureau de vote de Tokyo, 8 février 2026 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Cette grande admiratrice de Margaret Thatcher, ex-batteuse de heavy-metal, est très populaire notamment auprès des jeunes, et est devenue un phénomène sur les réseaux sociaux.

Elle est cependant attendue au tournant sur les questions économiques: "Avec la hausse des prix actuelle, ce qui compte le plus pour moi, ce sont les politiques qu'ils adopteront pour affronter l'inflation", confiait dimanche Chika Sakamoto, 50 ans, dans un bureau de vote tokyoïte.

De nombreux électeurs ont soutenu Mme Takaichi "dans l'espoir que le PLD mette fin à la stagnation économique", indique à l'AFP Tetsuo Kotani, chercheur à l'Institut japonais des Affaires internationales, tout en soulignant la difficulté à juguler l'inflation et le risque de hausses d'impôts "inévitables" pour financer un budget en forte expansion.

Dans le bras de fer entre Pékin et Tokyo, le fait que Mme Takaichi ait refusé de retirer ses déclarations sur Taïwan "a contribué à accroître sa popularité", confie à l'AFP Margarita Estévez-Abe, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Syracuse.

Mais dès lors que la dirigeante ne doit plus affronter d'élections avant 2028, "le meilleur scénario pour le Japon serait (qu'elle) se concentre sur l'amélioration de la relation avec la Chine", avertit-elle.

Avant de devenir Première ministre, Mme Takaichi était considérée comme un faucon vis-à-vis de Pékin, se rendant par exemple régulièrement au sanctuaire Yasukuni, qui honore entre autres des criminels de guerre condamnés aux côtés de 2,5 millions de morts de guerre, et perçu comme un symbole du passé militariste du Japon.

Et bien qu'elle soit la première femme à gouverner son pays, Sanae Takaichi a montré peu d'appétence pour les revendications féministes, dans un monde politique japonais dominé par les hommes.

Elle affiche aussi son conservatisme sur l'immigration, ayant promis de durcir considérablement les contrôles.