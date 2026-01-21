Football: Lucas Hernandez visé par une plainte pour traite d'êtres humains et travail dissimulé

Ligue 1 - FC Metz - Paris St Germain

Lucas Hernandez, défenseur du Paris Saint-Germain et champion du monde 2018 avec l'équipe de France, est visé avec sa compagne par une plainte pour travail dissimulé ‍et traite d’êtres humains déposée la semaine dernière auprès du parquet de Versailles, ont déclaré mercredi l'avocate des plaignants et le parquet de Versailles à Reuters, confirmant une information de Paris Match.

"Une enquête est en cours, suivie par ‌le parquet de Versailles et confiée à la brigade de recherches de Saint-Germain-en-Laye, des chefs de travail dissimulé et traite des êtres humains", a indiqué le parquet.

Les cinq plaignants, une famille colombienne, auraient été employés ​par le couple, sans cadre légal et avec des horaires à rallonge.

Paris Match a recueilli les propos ⁠d'une des plaignantes, une Colombienne de 27 ans, qui dit être "arrivée en situation irrégulière" en septembre 2024 pour travailler au domicile de Lucas Hernandez et de sa compagne. Les parents ⁠et les deux frères de cette femme ‍ont ensuite rejoint la France pour occuper également plusieurs fonctions auprès du couple.

"Mon ⁠travail était censé être du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour un salaire totalement insuffisant pour une personne qui travaille autant d’heures", a-t-elle poursuivi dans les colonnes de Paris Match, qui précise que les embauches ​des cinq employés n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable, ni sociale ni fiscale, et que les salaires étaient versés uniquement en liquide.

"C’est toute une famille qui se retrouve privée de ses droits. Sans contrat de travail, ils n’ont ⁠droit ni au chômage ni à une couverture sociale adéquate", a déclaré Lola Dubois, l'avocate des ​plaignants, dans Paris Match. "Il s’agit pourtant d’un joueur de football professionnel, entouré de ​nombreux avocats, tant dans sa ​sphère privée que dans son club. Le fait qu’il n’ait jamais daigné leur fournir un contrat de travail démontre ​l’intentionnalité de l’infraction."

Plus aucun membre de la famille ne travaille ⁠auprès du couple depuis novembre.

Dans un communiqué, Lucas Hernandez et Victoria Triay ont estimé que la "confiance a été trahie" avec "des personnes qui se sont présentées comme des amis".

"Comme beaucoup d’autres avant nous, nous avons été manipulés par des récits chargés d’émotion et de fausses assurances. Nous n’avons jamais agi avec une intention malveillante ni dans le mépris de ‌la loi. Nous avons agi en tant qu’êtres humains — et appris, douloureusement, que la compassion peut être exploitée", ont-ils déclaré.

"Ce qui rend cette situation encore plus éprouvante, c’est de voir un geste de confiance et d’humanité transformé en attaques publiques et en accusations."

"Cette affaire est désormais traitée par les voies juridiques appropriées, là où les faits — et non les récits diffusés sur les réseaux sociaux — ont leur place", a ajouté le couple.

(Rédigé par Vincent Daheron et ‌Julien Prétot, édité par Kate Entringer)