Le président du Nigeria ordonne une opération de sauvetage après un enlèvement de masse

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné mardi à l'armée et aux autres forces de sécurité de lancer une opération de sauvetage immédiate après que des dizaines de personnes ont été enlevées par des hommes armés dans le centre-nord de l'État du Niger la semaine dernière.

Un groupe armé a publié une vidéo sur Facebook et WhatsApp montrant, selon les habitants, environ 600 femmes, enfants et personnes âgées enlevés lors d'une attaque contre une mosquée dans cet État.

Reuters n'a pas pu vérifier ce chiffre de manière indépendante, mais s'il était confirmé, cet enlèvement figurerait parmi les plus importants commis au Nigeria ces dernières années.

Une responsable du district de Borgu, où l'attaque a eu lieu, a déclaré que 30 personnes avaient été tuées lors de l’attaque et avaient été enterrées dimanche.

Cette responsable, qui a souhaité rester anonyme car elle n'était pas autorisée à s’exprimer auprès des médias, a précisé que des villageois des communautés de Dakera, Gidan-Zana et Sabon Gida avaient été touchés.

"NOUS DÉFENDRONS NOTRE PEUPLE"

Dans ses premiers commentaires publics sur l’incident, la présidence a qualifié cette attaque de lâche et a promis que les responsables seraient traduits en justice.

"La terreur ne fera pas plier le Nigeria. Nous défendrons notre peuple, protégerons nos communautés et préserverons le caractère sacré de la vie humaine", a déclaré le président Bola Tinubu dans un communiqué.

Le président a ordonné aux responsables de la sécurité de fournir des informations sur les efforts déployés pour secourir les personnes enlevées et de dresser la liste de toutes celles qui ont été emmenées.

Abubakar Umar, chef traditionnel de la communauté de Dakera, a indiqué qu'au moins 2.000 personnes avaient fui vers la République du Bénin voisine à la suite de l'attaque.

Les enlèvements de masse en vue d'obtenir une rançon sont devenus courants dans certaines régions du nord-ouest et du centre-nord du Nigeria, où des gangs criminels lourdement armés mènent fréquemment des raids contre des villages, des écoles et des axes routiers.

Ces groupes retiennent souvent leurs otages pendant des semaines, voire des mois, tout en exigeant d'importantes rançons, et ont progressivement étendu leurs opérations au-delà de leurs bastions traditionnels dans le nord.

(Reportage de MacDonald Dzirutwe à Lagos, Ahmed Kingimi à Maiduguri et Hamza Ibrahim à Kano; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)