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Le Canada annonce mesures de soutien et représailles de $20 mds aux droits de douane US
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 18:03
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Le Premier ministre canadien Mark Carney

Le Premier ministre canadien Mark Carney

Le Canada a annoncé mardi ‌des droits de douane sur près de 20 milliards de dollars de produits en provenance ​des Etats-Unis en réponse aux nouvelles taxes douanières imposées par Washington sur les importations canadiennes, tout en dévoilant des aides aux entreprises et salariés affectés par ce conflit commercial.

Dans un ​communiqué, Ottawa a fait savoir qu'il prélèverait à compter du 8 septembre des droits de douane de 15%, 25% ​et 50% sur des centaines de biens importés ⁠des Etats-Unis, pour un montant correspondant aux taxes douanières décidées par Washington sur ‌un éventail de produits canadiens.

Un plan de 5,4 milliards de dollars va également être mis en oeuvre pour financer des aides supplémentaires aux petites ​et moyennes entreprises, contribuer aux ‌flux de trésorerie d'entreprises et soutenir les travailleurs dont les emplois ⁠pourraient souffrir de la guerre commerciale avec Washington.

L'administration du président américain Donald Trump a instauré dimanche matin de nouveaux droits de douane de 50% sur 20 milliards de dollars d'importations ⁠canadiennes à la ‌suite de l'échec la semaine dernière des négociations commerciales entre les deux ⁠pays.

Il s'agit d'une dégradation inédite des relations entre Ottawa et Washington, avec des tensions ‌alimentées notamment par le désir affiché par Donald Trump de faire du Canada ⁠le 51e Etat américain.

"Nos droits de douane d'une valeur et de ⁠taux équivalents, de même ‌que notre plan de soutien de plusieurs milliards de dollars, vont protéger les travailleurs, les ​agriculteurs, les familles et les entreprises", a ‌dit le ministre canadien des Finances, François-Philippe Champagne, dans le communiqué.

Un représentant du gouvernement canadien a déclaré que ​ces droits de douane ont été conçus pour que l'impact sur les entreprises et les consommateurs canadiens soit minime, tout en ayant des effets aux Etats-Unis.

Il a ajouté ⁠que les taxes douanières de 50% concernaient certains secteurs importants, comme l'acier, l'aluminium et l'habillement, tandis que les droits de douane de 25% vont viser le fromage, les produits électroménagers et des fruits de mer. Les taxes de 15% cibleront les produits électroniques et les outils, a indiqué également ce représentant.

(Promit Mukherjee; version française Benoit Van Overstraeten et Jean ​Terzian, édité par Tangi Salaün)

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