Le président du Bayern a déjà une petite idée pour son successeur

Le retour tant attendu de la légende.

Après le limogeage d’Oliver Kahn de son poste de directeur général du Bayern Munich en 2023, le club bavarois cible une autre de ses légendes pour intégrer son organigramme. Interrogé par le journal Abendzeitung , le président du FC Bayern, Herbert Hainer, a nommé un certain Thomas Müller comme potentiel candidat à sa succession . « Il peut travailler pour nous sur le plan opérationnel, devenir un ambassadeur de la marque. Il pourrait même me succéder un jour » , a affirmé l’homme d’affaires allemand.…

CDB pour SOFOOT.com