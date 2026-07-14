Le président de la Fed, Warsh, s'engage à « faire son travail » si Trump le mettait au défi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire sur l'indépendance de la Fed et les données sur l'inflation aux paragraphes 4, 8 et 9)

* Warsh témoigne devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants

* Il témoignera à nouveau mercredi devant la commission bancaire du Sénat

* Les premières mesures prises par le président de la Fed en matière de politique monétaire et de gouvernance sont considérées comme marquant le début d’une orientation indépendante

* Les nominations au sein du groupe de travail semblent privilégier l'expertise

* Warsh affirme que la Fed atteindra son objectif d’inflation de 2 % et ne se contentera pas de « sélectionner » un IPC bas comme signe de progrès

par Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, s’est engagé mardi à « faire son travail » s’il était mis au défi par le président Donald Trump. Il s’agit là de sa déclaration la plus directe à ce jour sur la manière dont il se comporterait face au type de pression que son prédécesseur a subi pendant une grande partie de son mandat.

Interrogé sur la manière dont il réagirait si Donald Trump continuait à s’en prendre à la banque centrale américaine, notamment par des initiatives telles que la tentative de limogeage de la gouverneure de la Fed Lisa Cook, Warsh a déclaré devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants que la Cour suprême des États-Unis avait récemment réaffirmé l’indépendance de la Fed dans la définition de sa politique monétaire.

S’il était personnellement pris pour cible, « je continuerais à faire mon travail », a déclaré Warsh aux législateurs, faisant écho aux propos tenus à plusieurs reprises par l’ancien président de la Fed, Jerome Powell, lorsqu’on lui demandait ce qu’il ferait si Trump tentait de le révoquer. « En dehors des quatre murs de la Réserve fédérale, il y a sans aucun doute beaucoup de politique. Mon objectif au sein de la banque centrale est qu’il n’y ait pas de politique. Dans la mesure où il y en a, nous allons nous en débarrasser. »

« L’indépendance de la Fed est sacro-sainte », a déclaré Warsh en réponse à l’une des nombreuses questions concernant sa volonté de définir la politique monétaire en s’appuyant sur les données, même si le président faisait pression pour une baisse des coûts d’emprunt. « Notre crédibilité est renforcée si nous sommes indépendants et perçus comme tels. … C’est ainsi que nous pouvons le mieux faire notre travail. »

La relation de Warsh avec Trump, qui s’était montré dithyrambique à l’égard de son choix pour diriger la Fed lors d’une cérémonie d’assermentation fin mai, a servi de toile de fond à la première des deux journées de témoignagede Warsh devant le Congrès cette semaine, les démocrates l’avertissant de ne pas s’appuyer uniquement sur la récente décision de la Cour suprême pour défendre l’indépendance de la banque centrale.

Le nouveau président de la Fed, qui a succédé à Powell, devra gérer à la fois l’économie et Trump dans une période difficile à décrypter. L’inflation dépasse actuellement l’objectif de 2 % fixé par la Fed, et des incertitudes planent quant à savoir si une reprise du conflit au Moyen-Orient pourrait inverser les progrès récents. Les données publiées plus tôt mardi ont montré que l’inflation à la consommation aux États-Unis avait ralenti plus que prévu pour s’établir à 3,5% en glissement annuel en juin, en raison de la baisse des prix de l’énergie.

Warsh a déclaré qu’il ne « sélectionnerait pas » ce moment comme un signe de progrès.

« Certains pourraient examiner les données de ce matin et dire: “Oh, mission accomplie, tout va pour le mieux.” Ce n’est pas mon point de vue », a déclaré Warsh aux législateurs.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs n’estiment qu’à environ 12% la probabilité d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed des 28 et 29 juillet, contre environ 42% lundi. Ils estiment quant à eux à environ 53% la probabilité d’une hausse lors de la réunion des 15 et 16 septembre, contre environ 75% la veille.

Dans son témoignage, Warsh a réaffirmé que sa priorité actuelle était de ramener l’inflation à cet objectif, un but bien accueilli par ceux qu’il a qualifiés de « superbes collègues » au sein de la banque centrale, mais qui pourrait l’obliger à décevoir les espoirs répétés de Donald Trump concernant une baisse des taux d’intérêt.

« Si nous menons la bonne politique — et nous le ferons —, la flambée de l’inflation de ces cinq dernières années appartiendra au passé », a déclaré Warsh.

Warsh comparaîtra mercredi devant la commission bancaire du Sénat, qui, fin avril, avait recommandé sa confirmation à la tête de la Fed à l’issue d’un vote suivant les lignes des partis, les démocrates ayant exprimé des inquiétudes particulières quant à ses relations avec Trump et à sa véritable indépendance après un processus de sélection au cours duquel le président avait déclaré qu’il ne nommerait que quelqu’un dont il était certain qu’il baisserait les taux.

AUCUN SIGNE DE BAISSE IMMINENTE DES TAUX Les premières mesures prises par Warsh sont perçues comme marquant plutôt une prise de distance vis-à-vis de Trump: les nominations qu’il a effectuées la semaine dernière au sein d’une série de groupes de travail se sont distinguées par leur niveau d’expertise et par l’absence de personnalités idéologiques ou partisanes, contrairement à ce qui a été observé dans d’autres agences. « Si certains craignaient qu’il ne soit qu’une “marionnette”, ces craintes auraient dû se dissiper après la première conférence de presse » qui a suivi la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés , lorsque les commentaires de Warsh ont été perçus, si tant est, comme penchant en faveur du statu quo, a déclaré Jon Faust, ancien conseiller principal de Powell et aujourd’hui professeur d’économie à l’université Johns Hopkins, avant l’intervention de Warsh mardi.

Les nominations au sein du groupe de travail « renforcent véritablement cette opinion », en faisant appel à un groupe d’économistes, de dirigeants d’entreprise et de banquiers centraux de renom, susceptibles d’agir en grande partie comme Warsh dit en avoir l’intention — en tant qu’arbitres neutres de débats clés, certains nouveaux et d’autres en cours, a déclaré Faust. Warsh n’a donné aucun signe laissant présager une baisse prochaine des taux, une orientation politique qui n’est pas différente de celle qui avait valu à Powell des critiques constantes de la part de Trump et, vers la fin de son mandat, une enquête pénale qui a depuis été abandonnée. Powell reste gouverneur de la Fed.

« Je conviens qu’il a obtenu le soutien du président en lui envoyant des signaux accommodants », a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. « Le revers de la médaille, c’est que maintenant que Warsh est en poste, il a le luxe d’adopter une vision à long terme et impartiale… Powell a réussi à montrer à quel point un président de la Fed peut être indépendant, et jusqu’où l’ingérence politique peut aller. Je suis sûr que Warsh garde un œil sur l’identité du successeur potentiel de Trump », son héritage et son éventuel renouvellement de mandat étant tous deux en jeu.

LA POSITION DE WARSH AUPRÈS DE TRUMP POURRAIT ÊTRE MISE À L'ÉPREUVE

En tout état de cause, Warsh a commencé à s’exprimer en termes plus nuancés sur certains sujets, comme l’intelligence artificielle, dont il affirmait avant sa nomination qu’ils pourraient faire baisser l’inflation et conduire à une baisse des taux. Le rapport sur la politique monétaire remis au Congrès la semaine dernière avant son audition soulignait que les investissements dans l’IA font grimper certains prix, et d’autres responsables de la Fed ont noté qu’elle pourrait alimenter une flambée des coûts des logiciels, ce qui ajoute une pression inflationniste venant d’une nouvelle direction.

Warsh a également reconnu que le calendrier des gains en matière d’offre et de productivité liés à l’IA est incertain, tandis que l’impact sur la demande de capitaux, de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de la construction et d’infrastructures se fait déjà sentir. Bien que Warsh, contrairement à ses collègues, n’ait pas présenté de projections de taux d’intérêt lors de la réunion de la Fed des 16 et 17 juin et qu’il n’ait pas l’intention de le faire, puisqu’il s’oppose à ce type d’« orientations prospectives », il a déclaré lors de sa conférence de presse qu’une seule proposition de politique monétaire avait été mise sur la table lors de sa première réunion en tant que président de la Fed — sans qu’il soit question d’une baisse des taux.

À l’instar d’autres personnalités qui avaient d’abord les faveurs de Trump avant de les perdre par la suite, la position de Warsh auprès du président pourrait être mise à l’épreuve dans les mois à venir — si l’inflation élevée persiste, par exemple, et si le soutien de ses collègues en faveur de hausses de taux devient trop important pour être ignoré.

Mais pour l’instant, du moins, Warsh semble prendre Trump au mot lorsque le président lui a dit, lors de sa cérémonie d’investiture, d’« être totalement indépendant… Ne te tourne pas vers moi ».

« Le président dit qu’il veut que Kevin fasse ce qu’il estime être le mieux. Je ne sais pas si l’on peut prédire combien de temps cela durera », a déclaré l’ancienne présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester. Mais « jusqu’ici, tout va bien », a ajouté Mester, qui a qualifié la composition des nouveaux groupes de travail de la Fed de « très prometteuse ».