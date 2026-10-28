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Le président de la Fed, Warsh, a déclaré qu'il ne participerait pas à la procédure concernant la gouverneure Cook
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 20:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi qu'« à sa connaissance », il ne participerait pas à l'enquête menée par la Maison Blanche sur les fausses déclarations que Lisa Cook, gouverneure de la Fed, aurait faites dans le cadre d'une demande de prêt immobilier, lesquelles sont au cœur des efforts déployés par le président Donald Trump pour la démettre de ses fonctions.

Trump a tenté pour la première fois de licencier Lisa Cook il y a plus d’un an, et celle-ci a intenté une action en justice pour conserver son poste dans une affaire qui a été portée devant la Cour suprême. Celle-ci a statué l’été dernier qu’un président ne pouvait pas licencier un membre de la banque centrale « à sa guise », mais devait justifier sa décision. Trump a constitué un comité de trois personnes, présidé par son principal conseiller économique, chargé d’enquêter sur Lisa Cook et de tenir une audition sur les éventuels éléments de preuve.

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Kevin Warsh
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