Le président de la Fed Kevin Warsh témoignera devant les législateurs le 14 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, témoignera sur la politique monétaire devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants le 14 juillet à 10 h (heure de l'Est), a indiqué la commission dans un communiqué publié lundi.
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