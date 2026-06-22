Le président de la Fed Kevin Warsh témoignera devant les législateurs le 14 juillet

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, témoignera sur la politique monétaire devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants le 14 juillet à 10 h (heure de l'Est), a indiqué la commission dans un communiqué publié lundi.