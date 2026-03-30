Le président de la Fed, Jerome Powell, déclare que la banque centrale surveille les problèmes de crédit privé

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Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lundi que la banque centrale surveillait les développements dans le secteur privé à l'affût de problèmes.

En ce qui concerne le crédit privé, "il s'agit d'une partie relativement petite d'un ensemble d'actifs très vaste, nous le surveillons de très près", a déclaré Powell à l'université de Harvard. Tout en s'abstenant de dire à quel point le secteur est actuellement en difficulté, il a ajouté: "Vous n'entendrez pas les gens dire, oh, il n'y a pas de problème ici, parce que c'est une guigne."