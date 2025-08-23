Le président de la BOJ, M. Ueda, s'attend à ce que le resserrement du marché de l'emploi entraîne une hausse des salaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance des salaires s'étend aux petites et moyennes entreprises

Le marché du travail restera tendu, ce qui entraînera une hausse des salaires

La BOJ surveillera la dynamique des salaires et de l'emploi pour orienter sa politique

(Ajout de citations et d'éléments de contexte) par Howard Schneider et Leika Kihara

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que les hausses de salaires s'étendaient au-delà des grandes entreprises et qu'elles continueraient probablement à s'accélérer en raison du resserrement du marché de l'emploi, signalant son optimisme quant aux conditions d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Ces remarques sont susceptibles de renforcer les attentes du marché selon lesquelles la banque centrale reprendra un cycle de hausse des taux, qui a été mis en pause en raison des inquiétudes concernant les retombées des droits de douane américains sur l'économie dépendante des exportations, plus tard dans l'année.

Malgré la diminution de la population japonaise en âge de travailler, la croissance des salaires est restée stagnante pendant des décennies en raison des "attentes déflationnistes bien ancrées" qui ont découragé les entreprises d'augmenter leurs prix et leurs salaires, a déclaré M. Ueda lors d'un panel organisé samedi dans le cadre de la conférence annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Aujourd'hui, les salaires augmentent et les pénuries de main-d'œuvre sont devenues "l'un de nos problèmes économiques les plus urgents", car l'inflation mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 a servi de choc externe qui a sorti le Japon d'un équilibre déflationniste, a-t-il déclaré.

"Notamment, la croissance des salaires s'étend des grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises", a déclaré M. Ueda.

"À moins d'un choc négatif majeur de la demande, le marché du travail devrait rester tendu et continuer à exercer une pression à la hausse sur les salaires", a-t-il ajouté.

M. Ueda s'est exprimé dans le cadre d'un panel comprenant le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui ont abordé les défis liés au marché du travail dans leurs économies respectives.

Le Japon a connu trois années consécutives de fortes augmentations de salaires lors des négociations salariales annuelles de printemps entre les entreprises et les syndicats.

La mobilité de la main-d'œuvre a également augmenté par rapport à des niveaux historiquement bas, la jeune génération en particulier recherchant des emplois mieux rémunérés, ce qui oblige les entreprises à augmenter les salaires lorsqu'elles sont en concurrence pour attirer des travailleurs, a déclaré M. Ueda.

"En résumé, les changements démographiques qui ont commencé dans les années 1980 entraînent aujourd'hui de graves pénuries de main-d'œuvre et une pression persistante à la hausse sur les salaires", a déclaré M. Ueda.

"Ils entraînent également des ajustements significatifs du côté de l'offre de l'économie - par le biais d'une participation plus élevée, d'une mobilité accrue et d'une substitution capital-travail", a-t-il ajouté.

Ces forces compliqueront la relation entre les conditions du marché du travail, les salaires et les prix, a-t-il ajouté.

"Nous continuerons à suivre de près ces évolutions et à intégrer notre évaluation de l'évolution des conditions de l'offre dans la conduite de la politique monétaire", a déclaré M. Ueda.

Après avoir mis fin l'année dernière à une politique de relance massive qui a duré dix ans, la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt à 0,5 % en janvier, estimant que le Japon était sur le point d'atteindre durablement son objectif d'une inflation de 2 %.

La BOJ a maintenu ses taux stables en juillet, mais a revu à la hausse ses prévisions d'inflation et a offert des perspectives moins sombres sur l'économie, maintenant ainsi les attentes du marché pour une hausse des taux cette année.

Alors que l'inflation à la consommation dépasse l'objectif de la BOJ depuis plus de trois ans, M. Ueda s'est engagé à ralentir la hausse des taux, car l'inflation sous-jacente - ou les hausses de prix induites par la demande intérieure - reste en deçà de 2 %.

Mais l'inflation alimentaire obstinément élevée et les perspectives de croissance soutenue des salaires ont conduit certains membres du conseil de la BOJ à mettre en garde contre des effets de second tour sur les prix qui pourraient justifier une nouvelle hausse des taux, selon un résumé de la réunion de juillet de la banque.

Près des deux tiers des économistes interrogés par Reuters en août s'attendent à ce que la BOJ augmente son taux d'intérêt directeur d'au moins 25 points de base dans le courant de l'année, alors qu'ils n'étaient qu'un peu plus de la moitié il y a un mois.