Le président biélorusse Loukachenko rencontre le président chinois Xi à Pékin pour des entretiens

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Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin pour des entretiens, a indiqué lundi la chaîne Telegram de la présidence biélorusse "Pul Pervogo".

Les relations sino-biélorusses sont à leur "apogée historique", a déclaré Xi à Loukachenko, selon Pul Pervogo.

"C'est exactement ce dont nous avions déjà parlé avec vous", a répondu Loukachenko, selon le message publié sur Telegram. "Et peut-être, dans une certaine mesure, ce dont nous avions rêvé à la veille de cette coopération mondiale entre la Biélorussie et… la Chine."

La visite de Loukachenko en Chine intervient après les entretiens qu’il a eus la semaine dernière avec le président russe Vladimir Poutine . Cette rencontre fait suite à une tension croissante entre la Biélorussie et l’Ukraine, dont le président, Volodimir Zelensky, estime que Poutine tente de pousser Loukachenko à renforcer son soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine.