Le premier quart de C3 reste ouvert

Braga 1-1 Real Betis

Remballez vos Paris, Liverpool, Barcelone ou Atlético de Madrid. Ce mercredi soir s’est aussi tenu le premier Braga – Real Betis de l’histoire de la Ligue Europa. Au stade municipal de Braga, une belle madjer de Florian Grillitsch avait permis aux locaux d’ouvrir le score, mais le Franco-Haïtien Jean-Baptiste Gorby, formé à Nantes, a concédé un penalty. Cucho Hernandez a ensuite égalisé.

Puisque c’est la question que tout le monde se pose, ce match se disputait un mercredi à cause de la tenue de Porto – Nottingham Forest ce jeudi . Et comme Braga a remporté ses sept dernières confrontations européennes en matchs aller-retour, l’issue paraît certaine jeudi prochain.…

UL pour SOFOOT.com