Le Premier ministre japonais Ishiba va annoncer sa démission - NHK
information fournie par Reuters 07/09/2025 à 09:25

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a décidé de démissionner afin d'éviter une scission au sein du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir, rapporte dimanche la chaîne publique NHK.

Une conférence de presse se tiendra à 09h00 GMT, ajoute la chaîne.

Le bureau du Premier ministre n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

Avec Shigeru Ishiba à sa tête, la coalition dirigée par le PLD a perdu sa majorité aux élections des deux chambres du Parlement, sur fond de colère des électeurs face à la hausse du coût de la vie.

Les élus du PLD doivent se prononcer lundi sur l'organisation d'une élection extraordinaire de la direction du parti.

(Yuka Obayashi, rédigé par John Geddie; version française Tangi Salaün)

