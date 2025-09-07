 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Premier ministre japonais Ishiba annonce sa démission
information fournie par Reuters 07/09/2025 à 11:21

(Actualisé avec annonce de la démission d'Ishiba)

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a annoncé dimanche sa démission de la présidence du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir, menacé de scission après de récentes défaites électorales.

Shigeru Ishiba, 68 ans, a déclaré pendant une conférence de presse qu'il resterait à la tête du gouvernement jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant ait été élu par le PLD, qu'il a invité à se réunir en urgence.

L'annonce de l'ancien ministre de la Défense, arrivé au pouvoir en septembre dernier est intervenue alors que les élus du PLD devaient se prononcer lundi sur l'organisation d'une élection extraordinaire de la direction du parti.

Avec Shigeru Ishiba à sa tête, la coalition dirigée par le PLD a perdu en juillet sa majorité aux élections des deux chambres du Parlement, sur fond de colère des électeurs face à la hausse du coût de la vie.

Le Premier ministre avait jusqu'à présent rejeté les appels à la démission émanant de son propre parti.

Il a déclaré dimanche qu'il pensait que c'était "le bon moment" pour lui de se retirer, après avoir conclu avec Washington un accord commercial prévoyant 550 milliards de dollars (470 milliards d'euros) d'investissements japonais aux États-Unis en échange d'un allègement des droits de douane imposés par le président Donald Trump, notamment à l'industrie automobile nippone.

Shigeru Ishiba a dit espérer que le futur gouvernement mettrait en oeuvre cet accord.

(Reportage de Yuka Obayashi, Nobuhiro Kubo, Makiko Yamazaki et Leika Kihara, rédigé par John Geddie ; version française Tangi Salaün)

