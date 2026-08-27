Le Premier ministre du Qatar relance les efforts de médiation à Téhéran

(Actualisé avec la visite du Premier ministre, les détails sur les discussions et les dernières tensions liées aux sanctions américaines aux §1-4)

Le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani, s'est rendu jeudi à Téhéran afin de relancer les efforts diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran, alors que le conflit approche de son sixième mois.

Les discussions ont notamment porté sur le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial - actuellement fermé de fait à cause de la guerre - ainsi que sur une proposition prévoyant un corridor maritime temporaire entre l'Iran et Oman et des opérations conjointes de déminage.

Cette visite intervient alors que les combats sont largement suspendus mais qu'aucune avancée diplomatique majeure n'est en vue et que Washington a annoncé un renforcement de la pression économique exercée contre l'Iran.

Le Qatar joue un rôle de médiateur dans les négociations entre Washington et Téhéran depuis le début du conflit et a notamment participé aux discussions ayant débouché sur le cessez-le-feu conclu entre les deux parties au mois de juin.

Les États-Unis et l'Iran ne mènent actuellement aucune négociation visant à mettre fin à la guerre, Washington se concentrant sur les pressions économiques à l'encontre de Téhéran, a de son côté la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un entretien accordé à Fox News.

"Aucune négociation n’est en cours pour le moment, et cela continuera jusqu’à ce que le président estime qu’ils sont peut-être prêts à s’asseoir à la table des négociations de manière constructive. Nous n’avons pas encore constaté cela", a-t-elle ajouté.

"Il continue bien sûr à garder toutes les options sur la table, et le blocus naval reste également en vigueur", a ajouté la porte-parole.

(Yomna Ehab et Ahmed Tolba; version française Camille Raynaud et Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)