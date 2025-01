Le premier gros coup du mercato est pour Rennes !

Mieux que la fève dans la galette.

Le mercato vient tout juste d’ouvrir, mais il commence fort à Rennes. Le SRFC a officialisé la signature de Seko Fofana ce mercredi. Le milieu de terrain d’Al-Ettifaq a signé pour quatre ans et demi, jusqu’en juin 2029 . Un très joli coup pour relancer le club breton, décevant 12 e de Ligue 1 . « Les discussions avec Arnaud Pouille et Frederic Massara ont fait la différence , justifie le joueur sur le site de sa nouvelle équipe. Ils m’ont évoqué le projet et l’attente des actionnaires. Le message a été fort et la décision a été très simple par la suite. Je suis très excité à l’idée de débuter, il y a des joueurs de talent à Rennes et je pense que le club n’est pas à sa place. On va voir la chance de pouvoir enchaîner les matchs et de démontrer que le début de saison était en dessous du potentiel du club. » Il entrera vite dans le vif du sujet puisque Rennes se déplacera à Nice vendredi (21h) puis recevra Marseille samedi prochain.…

QB pour SOFOOT.com