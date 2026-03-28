Le porte-avions américain USS Gerald Ford en Croatie pour des opérations de maintenance

Le porte-avions américain l'USS Gerald R. Ford arrive à Split pour une escale technique et de maintenance, le 28 mars 2026 en Croatie ( AFP / ELVIS BARUKCIC )

Le porte-avions américain USS Gerald Ford, le plus grand du monde, est arrivé samedi matin dans la ville croate de Split, en provenance de Crète, pour des opérations de maintenance, a annoncé l’ambassade des États-Unis.

Des journalistes de l’AFP ont vu le bâtiment se diriger vers le port, et l’ambassade a précisé dans un communiqué qu’il s’agissait d’une "visite portuaire et d’une maintenance programmées".

L'USS Gerald Ford se trouvait en mer Rouge pour participer aux opérations militaires contre l'Iran quand il avait été touché par un incendie dans "la buanderie principale" le 12 mars.

Deux marins avaient été blessés et le feu avait causé d'importants dégâts à quelque 100 couchettes.

Mais le commandement naval américain pour le Moyen‑Orient avait assuré sur X que la propulsion du navire n'avait pas été endommagée et qu'il restait "pleinement opérationnel".

Le porte-avions a quitté la base navale de Souda, en Crète plus tôt cette semaine.

"Pendant sa visite, le USS Gerald R. Ford accueillera des responsables locaux et des personnalités clés en reconnaissance de l'alliance solide et durable entre les États-Unis et la Croatie", indique le communiqué de l’ambassade.

Les États-Unis et Israël ont lancé une vaste campagne aérienne contre l’Iran le 28 février, après un important renforcement militaire américain au Moyen-Orient qui incluait le USS Gerald Ford et un autre porte-avions, l'Abraham Lincoln.

Les deux porte-avions ont joué un rôle-clé dans les opérations en Iran, et le retrait du Ford à la mi-mars a laissé un vide pour les forces américaines engagées contre l'Iran, les dizaines d'avions de combat qu'il transportait ayant contribué à plus de deux semaines de frappes.

Le USS Gerald Ford est en mer depuis près de neuf mois – un déploiement au cours duquel il a déjà participé à des opérations américaines dans les Caraïbes, où les forces de Washington ont mené des frappes contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue, intercepté des pétroliers sous sanctions et capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Le porte-avions aurait également connu d’importants problèmes avec son système de toilettes en mer, les médias américains rapportant des engorgements et de longues files d’attente devant les sanitaires du navire.