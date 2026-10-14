Le Polonais Sikorski demande à Musk, le « grand homme », s'il se livre à des manœuvres politiques avec Starlink en Ukraine

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Mercredi, le ministre polonais des Affaires étrangères a demandé à Elon Musk s’il « faisait de la politique » avec Starlink en Ukraine, après que Kyiv eut déclaré que Space X SPCX.O avait imposé une limite sur certains services, perturbant ainsi les missions des drones de combat.

La Pologne a indiqué qu’elle prenait en charge l’abonnement Starlink de Kyiv, indispensable pour guider les frappes de drones à longue portée dans le sud et l’est de l’Ukraine occupés, qui ont semé le chaos dans la logistique russe.

« Hé, @elonmusk, mon grand, tu te sers encore de tes produits à des fins politiques? », a écrit Sikorski dans un message publié sur X. « En tant que clients européens, nous te surveillons. »

Musk n’a pas immédiatement réagi à ce message.

La pique « grand bonhomme » faisait référence à une dispute extrêmement médiatisée sur les réseaux sociaux entre Sikorski, Musk et le secrétaire d’État américain Marco Rubio en 2025, lorsque le patron de Tesla TSLA.O et de Space X avait dit à Sikorski: « Tais-toi, petit bonhomme. »

Ce bras de fer avait éclaté lorsque Musk avait déclaré que « toute la ligne de front ukrainienne s’effondrerait si je coupais (Starlink) ».

Il a ensuite déclaré: « Même si je suis en total désaccord avec la politique ukrainienne, Starlink ne désactivera jamais ses terminaux… Nous ne ferions jamais une chose pareille ni ne l’utiliserions comme monnaie d’échange. »