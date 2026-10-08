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LE POINT sur les prix Nobel
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 07:00

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Le prix Nobel de la paix sera annoncé vendredi, point d'orgue d'une semaine où sont décernés les cinq prix Nobel historiques : médecine, physique, chimie, littérature et paix.

Les trois premiers ont déjà été attribués, avec un Français co-lauréat du prix Nobel de chimie, celui de littérature devant être décerné un jour avant celui de la paix.

Ce dernier, par son impact qu'il peut avoir sur l'évolution géopolitique du monde, est généralement le plus suivi et le plus attendu.

Voici les éléments à savoir sur la semaine de prix Nobel :

* Nobel/Médecine - L'Américain Karl Deisseroth et les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagel récompensés pour leurs travaux sur l'optogénétique ID:nL8N45R0OX

* Nobel/Physique - Le Belgo-Américain Francis Halzen, "chasseur de particules fantômes", lauréat en 2026

ID:nL8N45S0NZ

* Nobel/Chimie-Le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai distingués pour avoir résolu le mystère des molécules "images miroir" ID:nL8N45T0LN

* ECLAIRAGE - Comment le prix Nobel de la paix est-il attribué ? ID:nL6N45S0SR

* ENCADRE - Quelques anciens lauréats du prix Nobel de la paix ID:nL6N45S0WM

(Elena Smirnova et rédaction de Paris)

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