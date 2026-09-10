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LE POINT sur les élections législatives suédoises du 13 septembre
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 08:20
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A l'approche des élections législatives du dimanche 13 septembre organisées en Suède, la coalition gouvernementale de droite sortante, qui comprend le parti extrême-droite Démocrates du Suède, semble conserver des chances d'être reconduite selon les dernières enquêtes des instituts de sondage.

Il y a encore quelques semaines, ces derniers donnaient encore l'opposition de centre gauche, qui avait écartée du pouvoir lors des précédentes élections de septembre 2022, largement victorieuse.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

* L'immigration au coeur des élections législatives en Suède

ID:nL6N4510QJ

* L'écart se resserre entre la gauche et la droite à quelques jours des élections ID:nL6N4510UH

* A dix jours du scrutin, les élections législatives s'annoncent serrées - sondage ID:nL6N44V10G

* Le gouvernement suédois revoit à la hausse ses prévisions de PIB avant les élections ID:nL6N44O0Z8

* A 25 jours du scrutin, l'opposition suédoise dispose d'une large avance - sondage ID:nL6N44F0HU

(Rédaction de Paris)

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