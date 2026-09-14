LE POINT sur les élections de mi-mandat du 3 novembre aux Etats-Unis

Dans 50 jours, les électeurs américains sont appelés à voter pour le renouvellement de la Chambre des représentants et pour un tiers des sièges du Sénat, un scrutin qui pourrait faire passer l'une des assemblées, voire les deux, dans le camp démocrate, compliquant ainsi la fin du mandat de Donald Trump.

A l'approche des élections de mi-mandat du 3 novembre, traditionnellement défavorables au parti de l'exécutif, le président américain enchaîne les records d'impopularité, notamment à cause de la cherté du coût de la vie provoquée en grande partie par la guerre que mène Washington contre l'Iran.

Ce conflit, déclenché par des frappes conjointes des Etats-Unis et d'Israël le 28 février contre l'Iran, est désapprouvé par près des deux tiers des Américains - en raison notamment de la flambée des cours du pétrole qu'il entraîne - et peut peser lourd dans la balance.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

* USA/MIDTERMS -Les républicains fragilisés par l'impopularité de Trump ID:nL8N450155

* ENCADRE-USA/MIDTERMS-Les principaux scrutins à surveiller à la Chambre des représentants ID:nL8N4500PN

* ENCADRE-USA/MIDTERMS -Les neuf scrutins qui pourraient faire basculer le Sénat ID:nL8N4500SK

* USA/MIDTERMS -La gauche démocrate doit convaincre l'électorat noir ID:nL8N4501IN

* ENCADRE-USA/MIDTERMS-Qui sont les Démocrates socialistes d'Amérique ? ID:nL8N4520YK

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* ANALYSE-USA-Le succès des progressistes complique la stratégie démocrate pour les "midterms" ID:nL6N43412J

* ANALYSE-La volonté de Trump de contrôler les élections en échec devant la justice ID:nL6N41C0IJ

* ANALYSE-USA-Malgré le redécoupage électoral, les républicains peuvent encore perdre les "midterms" nL6N41Q0SZ

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(Rédaction de Paris)