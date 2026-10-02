LE POINT sur les élections au Brésil

Quelque 160 millions d'électeurs brésiliens sont appelés aux urnes dimanche à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, un scrutin décisif pour le plus grand pays d'Amérique du Sud qui déterminera s'il emprunte à son tour le virage ultra-conservateur observé sur le continent.

Selon les sondages, le président sortant de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui brigue à 80 ans un quatrième mandat non consécutif, est au coude-à-coude avec le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, 45 ans, fils de l'ex-président Jair Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Treize candidats au total sont en lice pour accéder au palais du Planalto, dans un scrutin où le vote est obligatoire pour les Brésiliens âgés de 18 à 70 ans. Un second tour sera organisé le 25 octobre si aucun candidat n'emporte la majorité absolue dimanche.

Outre l'élection présidentielle se tiennent également les 4 et 25 octobre les élections parlementaires visant à renouveler les 513 sièges de la Chambre des députés et un tiers des 81 sièges du Sénat composant le Congrès national.

Les électeurs doivent également désigner les gouverneurs des 26 États fédérés et renouveler les assemblées législatives de ces derniers.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

* AVANT-PAPIER-Brésil-Lula et Bolsonaro au coude-à-coude pour la présidence ID:nL6N45N0MU

* PORTRAIT-Brésil-Flavio Bolsonaro, la présidentielle en héritage ID:nL6N45L0NC

* PORTRAIT-Lula porte les espoirs de la gauche, au-delà du Brésil ID:nL8N45L137

* ENCADRÉ-Brésil-Dans la course à la présidence, les écueils budgétaires sont passés sous silence ID:nL6N45L0SH

(Rédaction de Paris)