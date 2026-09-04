Le point sur les élections allemandes en Saxe-Anhalt, où l'AfD vise une percée

Les électeurs de Saxe-Anhalt, Land allemand de l'est du pays, sont appelés aux urnes dimanche pour un scrutin régional dans lequel le parti d'extrême droite "Alternative pour l'Allemagne" (AfD) est donné favori, selon les sondages.

Largement en tête dans les sondages, qui lui attribuent plus de 40% des intentions de vote, le parti eurosceptique et anti-immigration pourrait réaliser une percée historique en Allemagne, en prenant par la première fois la tête d'un Land.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

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(Rédaction de Paris)