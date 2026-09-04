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Le point sur les élections allemandes en Saxe-Anhalt, où l'AfD vise une percée
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 08:25
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Les électeurs de Saxe-Anhalt, Land allemand de l'est du pays, sont appelés aux urnes dimanche pour un scrutin régional dans lequel le parti d'extrême droite "Alternative pour l'Allemagne" (AfD) est donné favori, selon les sondages.

Largement en tête dans les sondages, qui lui attribuent plus de 40% des intentions de vote, le parti eurosceptique et anti-immigration pourrait réaliser une percée historique en Allemagne, en prenant par la première fois la tête d'un Land.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

* Allemagne-En Saxe-Anhalt, le parti d'extrême droite AfD vise une victoire historique nL6N44V0YR

* ENCADRÉ-Allemagne-Comment sera déterminé le résultat des élections en Saxe-Anhalt, où l'AfD est donné en tête

nL6N44V0RY

* Allemagne-L'AfD en tête en Saxe-Anhalt, le débat sur la Russie refait surface nL6N44U0FP

* Allemagne-Une victoire de l'AfD en Saxe-Anhalt refroidirait les investisseurs étrangers nL8N44R097

* L'AfD favorite dans l'est de l'Allemagne malgré le scepticisme des économistes nL6N4470IR

(Rédaction de Paris)

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