Allemagne : comment sera déterminé le résultat des élections en Saxe-Anhalt, où l'AfD est donné en tête

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) pourrait accéder pour la première fois au pouvoir dans un Land allemand à l'occasion des élections régionales dimanche en Saxe-Anhalt, un scénario qui inquiète dans la République fédérale.

Largement en tête dans les sondages, qui lui attribuent plus de 40% des intentions de vote, l'AfD pourrait toutefois être empêché d'accéder à la tête de l'Etat fédéré, le résultat des autres partis déterminant la formation du futur gouvernement.

Voici comment sera décidé le résultat du scrutin, dont l'issue ne dépend pas uniquement des votes :

Bien qu'il possède 10 à 15 points d'avance sur l'Union chrétienne-démocrate (CDU) - actuellement au pouvoir en Saxe-Anhalt grâce à une coalition formée avec le Parti social-démocrate (SPD) et le Parti libéral-démocrate (FDP) - le candidat de l'AfD, Ulrich Siegmund, pourrait échouer à devenir ministre-président du Land.

Selon les sondages, le FDP risque de ne pas franchir le seuil requis de 5% des suffrages, mais le SPD et les Verts écologistes pourraient y parvenir et ainsi former une nouvelle coalition avec le CDU et le parti d'extrême gauche Die Linke.

Tous ces partis, opposés à l'extrême droite, ont déjà exclu de former une coalition avec l'AfD, qui a par ailleurs dit vouloir gouverner seul.

Les sondages indiquent également que l'actuel ministre-président de Saxe-Anhalt, Sven Schulze, devance Ulrich Siegmund dans les préférences des électeurs pour le poste de ministre-président du Land.

Mais la formation d'un nouveau gouvernement autour de Sven Schulze, issu des rangs de la CDU, reste pour l'heure incertaine.

Une alliance avec le SPD et les Verts pourrait en effet ne pas suffire pour obtenir la majorité. La CDU a par ailleurs exclu toute alliance avec Die Linke, et n'a pas précisé comment elle prévoyait de former une majorité sans le soutien de ce dernier.

La possibilité de former un gouvernement minoritaire reste sur la table, mais celui-ci serait soumis à la tolérance passive de Die Linke. C'est notamment le cas de la coalition CDU-SPD dans le Land voisin de Thuringe, où le gouvernement dépend du vote de l'extrême gauche.

Une source d'incertitude réside aussi dans le nombre de sièges établis au parlement régional, le Landtag. Au minimum 83 sièges composent l'assemblée, mais davantage peuvent être attribués en fonction de la répartition des voix. Actuellement, le parlement régional de Saxe-Anhalt compte 97 députés.

Cela s'explique par la combinaison de sièges remportés directement dans des circonscriptions uninominales et de sièges attribués proportionnellement sur la base des votes obtenus sur les listes des partis.

Si un parti remporte, parmi les 41 sièges de circonscription, un nombre supérieur à celui qui lui reviendrait proportionnellement à sa part globale des voix, il conserve ces sièges sous forme de "mandats excédentaires".

Des mandats compensatoires supplémentaires sont ainsi attribués aux autres partis afin de garantir la proportionnalité dans l'assemblée.

(James Mackenzie ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)