Allemagne-Une victoire de l'AfD en Saxe-Anhalt refroidirait les investisseurs étrangers

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré dimanche qu'une victoire du parti d'extrême-droite AfD aux élections régionales de Saxe-Anhalt la semaine prochaine nuirait à ce Land de l'Est du pays et dissuaderait les entreprises étrangères d'y investir.

"Je ne peux imaginer des investisseurs internationaux être présents à une cérémonie importante avec un ministre-président de l'AfD pour créer de nouvelles usines et établir de nouvelles activités économiques en Saxe-Anhalt", a-t-il dit dans une interview à la télévision publique ARD.

"Cependant, la décision revient aux électeurs de Saxe-Anhalt. Le Land subira des dommages considérables si les choses tournent comme nous le redoutons maintenant", a-t-il ajouté.

Selon un sondage récent, l'AfD, ou "Alternative pour l'Allemagne", vient actuellement largement en tête des sondages d'opinion, avec 42% des intentions de vote, contre 22% pour les Chrétiens démocrates conservateurs du chancelier.

(James Mackenzie, version française Gilles Guillaume)